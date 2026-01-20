Canil Municipal promove 2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza neste sábado (24), das 9h às 14h, a 2ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2026, no Canil e Gatil Municipal.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar novos lares aos animais acolhidos pelo município e reforçar a importância da adoção responsável, incentivando o cuidado e o compromisso com o bem-estar dos pets.

Ao todo, estarão disponíveis para adoção 287 animais, sendo 156 cães adultos, cinco filhotes e 126 gatos. Todos os animais já estão castrados, microchipados e vacinados, prontos para serem adotados.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. Na primeira feira do ano, realizada no último dia 17 de janeiro, 23 animais ganharam um novo lar.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, no bairro Água Fria.

