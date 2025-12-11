Cachorra vítima de espancamento é adotada durante feira no Canil Municipal

A cachorra que foi vítima de um caso de maus-tratos em São Carlos ganhou um novo começo. O animal, um filhote de pitbull que havia sido brutalmente espancado, foi adotado durante a feira realizada no último sábado no Canil Municipal, passando a viver agora em um lar com cuidados, carinho e proteção.

A adoção foi confirmada pelo vereador Elton Carvalho, que também destacou o sucesso da ação. Somente no sábado, 12 animais encontraram novas famílias. Ao longo da semana, outros sete cães e gatos também foram adotados, totalizando 19 animais encaminhados para lares responsáveis.

Para quem não consegue comparecer às feiras de adoção aos fins de semana, o Canil Municipal segue aberto para adoção responsável de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O caso de maus-tratos ganhou grande repercussão após uma câmera de segurança registrar, na manhã de segunda-feira (1º), a agressão contra o filhote no residencial Dream Santo Antônio. As imagens mostram um homem espancando o cachorro com um pedaço de madeira.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, após solicitação do vereador Elton de Carvalho, que recebeu uma denúncia apontando que dois cães estariam sendo vítimas de violência. No local, a equipe constatou a situação e resgatou dois animais. O tutor foi preso em flagrante.

Durante a abordagem, o homem afirmou que teria agredido a filhote, com cerca de dois meses, alegando que o animal corria atrás de galinhas da propriedade e teria matado uma delas. Mesmo assim, a conduta foi enquadrada como crime.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça, autuado em flagrante por maus-tratos a animais.

