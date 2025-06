Atenas foi o nome escolhido para a filhote de onça-pintada nascida no Parque Ecológico

Compartilhar no facebook

Filhote de onça - Crédito: Divulgação

A nova moradora do Parque Ecológico de São Carlos já tem nome: Atenas. A escolha foi feita por meio de votação popular, organizada pela Prefeitura, que recebeu 13.011 votos válidos. O nome vencedor obteve 6.798 votos (52,2%), sendo uma referência ao título de “Atenas Paulista”, dado a São Carlos por seu histórico de destaque na educação. A denominação é atribuída ao jornalista Eneas Camargo.

Além de Atenas, os nomes sugeridos para votação foram Condessa (4.973 votos), Sanca (700), Guaianás (343), Tabajás (140) e Codatinga (57).

Atenas nasceu em março deste ano e é filha de Tabatinga e Kodajás, onças resgatadas ainda filhotes e batizadas em homenagem às cidades onde foram encontradas. O nascimento segue as diretrizes do plano de manejo da Associação Mata Ciliar. Este é o quarto nascimento da espécie no local.

O irmão mais velho de Atenas, Theodoro, nascido anteriormente, foi transferido em novembro de 2024 para a Associação Mata Ciliar, onde participa de programas de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza.

A jovem onça já pode ser visitada no Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, que fica na Estrada Municipal Guilherme Scatena, Km 2. A entrada é gratuita e o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

