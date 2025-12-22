Após denúncia do vereador Elton, fiscalização resgata cães mantidos em situação de maus-tratos

Dois cães da raça Chow Chow, utilizados como matrizes de reprodução que eram mantidos em ambiente totalmente insalubre - Crédito: divulgação

Seis animais foram resgatados em uma ação de fiscalização realizada no bairro São Carlos 8, após denúncia apresentada pelo vereador Elton Carvalho ( Republicanos ).

No local, foi constatada a existência de um criadouro clandestino, onde cães viviam em condições extremamente precárias. Entre os animais resgatados estavam dois cães da raça Chow Chow, utilizados como matrizes de reprodução que eram mantidos em ambiente totalmente insalubre, cercados por fezes, sem higiene, cuidados veterinários ou qualquer condição mínima de bem-estar animal. Durante a mesma ação, as equipes também encontraram uma cadela da raça Pitbull e seus três filhotes, todos em situação de vulnerabilidade, expostos à negligência e ao risco à saúde.

A ocorrência reforça a importância das denúncias e da atuação do poder público no combate aos maus-tratos e à exploração ilegal de animais. Os seis cães foram encaminhados para avaliação e cuidados adequados. O vereador Elton Carvalho destacou que continuará atuando firmemente na defesa da causa animal e no enfrentamento a práticas ilegais que coloquem em risco a vida e a dignidade dos animais. A ação contou com o trabalho do Departamento de Controle e Defesa Animal, responsável pelo resgate e pelos procedimentos necessários para garantir a segurança e o acolhimento dos animais e com uma participação exemplar da Guarda Municipal.

