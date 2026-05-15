A Senhora: Valéria Troiano
Faleceu dia 14/05/26 às 22:00 horas em Matão com 57 anos de idade.
Era solteira e deixa o filho: Edson, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 15/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 06/01/1969.
A Senhora: Lindaura Nascimento dos Santos
Faleceu dia 14/05/26 às 17:23 horas em Ribeirão Bonito com 87 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Joaquim Borges dos Santos e os filhos: Jose Zito c/c Dalva, Nelson c/c Lauriana, Cecília c/c Francisco, Valdir c/c Josiane, Roberto c/c Joana, Vanderlei c/c Ana Maria, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 15/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal, passando pela Igreja Matriz e seguindo após para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.
Data de nascimento: 08/06/1938.
O jovem: Kauê Henrique Cruz
Faleceu dia 14/05/26 às 11:00 horas em Matão com 13 anos de idade.
Deixa os pais: Leandro Edison Cruz e Michele Roberta Pina Cruz, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 14/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 24/08/2012.
A Senhora: Catarina Carvalho da Silva
Faleceu dia 14/05/26 às 10:16 horas em São Carlos com 89 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Francisco Ferreira da Silva e os filhos: Santa Baltira da Silva Chimirri c/c Wilson, Jaira da Silva Lima c/c Milton, Noelza Ferreira da Silva Brandão c/c Silvio, Amorita da Silva, Jarede Ferreira da Silva, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 15/05/26 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 08/07/1936.
O Senhor: Antonio Luis Serantola
Faleceu dia 14/05/26 às 07:15 horas em São Carlos com 72 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Ana Maria Sanchez Serantola, os filhos: Anderson Luiz Serantola, Antonio Carlos Serantola, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 15/05/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua
Data de nascimento: 10/06/1953.
O Senhor: Carlos Lemos Ferreira
Faleceu dia 14/05/26 às 06:25 horas em São Carlos com 79 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Rosemary Giannini Ferreira, as filhas: Patrícia Giannini Ferreira, Andréa Giannini Ferreira, solteiras, a neta: Sophia Giannini Ferreira Braga, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 14/05/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 17/02/1947.
O Senhor: João Adão Navarro
Faleceu dia 14/05/26 às 01:30 horas em São Carlos com 76 anos de idade.
Deixa os filhos: Paulo, Laine, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento deu-se no dia 14/05/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 08/07/1949.
O Senhor: Marco Antonio Mariano
Faleceu dia 13/05/26 às 14:10 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 56 anos de idade.
Era solteiro, filho de Alcides Mariano e Layber Parmejano Mariano e deixa os irmãos: Alcides Aparecido, José Carlos, Paulo Roberto, Leiber, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 14/05/26 às 10:30 horas, Direto para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 18/08/1969.