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quinta, 14 de maio de 2026
Obituário

Funerária Fernandes informa convites de missa

14 Mai 2026 - 08h54Por Jéssica C.R.
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Funerária Fernandes - Funerária Fernandes -

Convite de Missa de 7º dia À família da Sra.  ADEILDE PEREIRA SILVA DOMINGUES

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 16/05/2026,Sábado, às 19:00 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

 

Convite de Missa de 7º dia À família da Sra.  REGINA HELENA DAREZZO

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 15/05/2026,Sexta-feira, às 19:00 horas na IGREJA SANTO ANTÔNIO (VILA PRADO).

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

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