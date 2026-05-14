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quinta, 14 de maio de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

14 Mai 2026 - 08h56Por Jéssica C.R.
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Nelson Arnaldo Candido, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 13/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Helena Ap. de Souza Cândida.

Deixa seus filhos: Roberto, Patricia e Joice, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/05/2026 das 10:00 às 14:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Nelson Arnaldo Cândido.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/97564


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Lazara Maria Doro Silva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 15/05/2026 (sexta-feira), às 18:30h, na Igreja de São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 

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