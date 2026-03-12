Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento e convite de missa

Nova FunerÃ¡ria -

O Senhor: Paulo Ribeiro

Faleceu dia 12/03/26 às 02:18 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosana do Carmo Top Ribeiro e a filha: Ananda Top Ribeiro c/c Vinicius, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/02/1969.

A Senhora: Nair Benedicta Pereira

Faleceu dia 11/03/26 às 16:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Nelson Cândido Pereira e deixa os filhos: Maria de Fátima c/c Luis Antonio, Benedita Cristina c/c Amarildo, João e Flávio, solteiros, Luiz Roberto e Luzia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/03/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 17/03/1937.

O Senhor: Paulo Henrique Fernandes

Faleceu dia 10/03/26 às 17:30 horas em Matão com 47 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/03/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/08/1978.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Apparecida Piva Teixeira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/03/2026 (Sexta-feira) às 15:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

