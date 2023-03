Motociclista que morreu após acidente no Centro será sepultado na cidade de Cardoso

SIGA O SCA NO

Crédito: redes sociais

Odair Barbeiro Padilha, de 47 anos, motociclista que morreu na madrugada desta terça-feira (8) após se envolver em um acidente no Centro de São Carlos, será sepultado nesta quarta-feira, na cidade de Cardoso/SP. Ele deixa a esposa e três filhos.

Segundo informações, Odair conduzia a motocicleta pela avenida São Carlos e ao atingir a rua XV de Novembro, se envolveu em uma colisão com um Ford Ka.

O motorista do carro que estava acompanhado de uma mulher, segundo testemunhas, parou, mas rapidamente deixou o local. As placas do automóvel foram anotadas e repassadas à Polícia Militar.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

