NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sérgio Adão Nespola, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 14/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Eliana Aparecida de Lima Nespola.

Deixa seus filhos: Alex e Amanda, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/03/2026 das 07:00 h às 10;45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Sérgio Adão Nespola.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89673

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Augusto Piccirili, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 15/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Regina Ap. Espim Piccirilli.

Deixa seus filhos: Anderson e Everton, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/03/2026 das 12:45 h às 16:45 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Augusto Piccirili.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/89724

Leia TambÃ©m