NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/01/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Creunice Maria Barbosa, nascida em 29/10/1952 com 70 anos de idade.

Era casada com o Sr. Maximino Barbosa Sobrinho.

Deixa os filhos: Vania, Valtencir, Vilma e Valéria, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 08/01/2023 às 15:00, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Creunice Maria Barbosa

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/01/2023 na cidade de Ribeirão Preto, a Sra. Dalva dos Santos Moschen, nascida em 09/09/1940 com 82 anos de idade.

Era casada com o Sr. Edimo Moschen

Deixa os filhos: Renata, Maria e Edimo Jr., os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 08/01/2023 às 15:30, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Dalva dos Santos Moschen.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Suzana Luzia B. Lorandi.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 10/01/2023 (terça-feira), às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Maria Isabel de Paiva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/01/2023 (quarta-feira, às 19:00hs, na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

