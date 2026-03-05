(16) 99963-6036
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

05 Mar 2026 - 09h30Por Jessica
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraNilda de S. Santana da Silva,aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 04/03/2026, na cidade de Ibaté.

Era casada com o Sr. Pedro Miguel da Silva.

Deixa seus filhos: Neide, Leila, Jair, Mirian e Marcio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/03/2026das 07:00 h às 10:30 no Velório Municipal, após seguirá o féretro  para sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88429 

