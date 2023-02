Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Funerária Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 20/02/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Salete de Fatima de Souza, nascida em 04/02/1960 com 63 anos de idade.

Era solteira.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 21/02/2023 às 16:30 hs, saindo o féretro do velório municipal para o cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Salete de Fatima de Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho para a Sra Salete ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família no site: https://sistemamemoriam.com/c/19850

