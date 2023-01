SIGA O SCA NO

Grupo Matriz - Crédito: Divulgação

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

Sra. Sylvia Marino

Faleceu no dia 27/01/2023 em São Carlos-SP com 94 anos de idade.

A extinta era viúva.

Deixa os filhos Orlando c/c Sônia, Márcia c/c José Pedro, Silvia c/c José Natal , Maria, familiares e amigos.

Seu sepultamento dar-se-a no dia 28/01/2023 às 11h15min, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

