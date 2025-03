FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo Pessoal

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o início do velório está previsto para às 7h desta sexta-feira, 7.

Faleceu quinta-feira, 6, em São Carlos, Luiza Maria João Rodrigues, com 75 anos (nascida dia 11/8/1949).

Era casada com Valdir Aparecido Rodrigues. Deixa o filho Jovanildo, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á às 11h15 desta sexta-feira, 7, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também