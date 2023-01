SIGA O SCA NO

Será sepultado às 11h15 desta terça-feira (31), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, o corpo do médico Pedro Ernesto Russignoli. Acesse a notícia.

Ele tinha 35 anos e morreu após passar mal em casa, no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos. A causa mais provável é que ele tenha sofrido um infarto.

Russignoli atendida no Posto de Saúde da Família, no Jardim Cruzado, em Ibaté. Ele deixa familiares e amigos.

Leia Também