Médico de 35 anos morre após passar mal em São Carlos

Pedro estava em seu quarto quando passou mal - Crédito: Maycon Maximino

O médico Pedro Ernesto Russignoli, 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 30, vítima de ataque cardíaco. O caso aconteceu em sua casa, na rua José Missali, Planalto Paraíso, em São Carlos.

Segundo o São Carlos Agora apurou, Pedro atua profissionalmente em Ibaté e durante a manhã chegou a ir no seu local de trabalho, pois acreditou que seria seu plantão. Ao ver que teria se enganado, retornou para casa. Quando estava em seu quarto, familiares ouviram um grito e ao entrarem no cômodo, viram Pedro desmaiado. Uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu foi ao local. Os profissionais tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

Após a constatação da morte, a Perícia foi ao local, bem como um carro fúnebre que o encaminhou ao IML.

Ainda não informações sobre o horário do velório e sepultamento.

