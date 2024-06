Viaduto da Fepasa terá pavimento trocado

Obras no viaduto 4 de Novembro - Crédito: divulgação

A empresa Rumo, a pedido da Prefeitura de São Carlos, iniciou nesta quarta-feira (12/06), as obras de recuperação estrutural e troca do pavimento do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Antônio Massei). Para a realização dessa etapa o local ficará interditado nos dois sentidos até o dia 24 de junho.

A empresa também está finalizando a construção da alça viária que vai fazer a junção do Viaduto 4 de Novembro, permitindo acesso em declive a Rua General Osório. A obra faz parte da outorga onerosa da concessionária, um investimento de R$ 15 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas essa intervenção elevará a vida útil do viaduto até 2074, ou seja, 50 anos de renovação de uma estrutura segura e reforçada.

Em virtude disso, neste período a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito orienta os motoristas utilizar as rotas alternativas. Os veículos que acessam o Viaduto 4 de Novembro no sentido Centro x Bairro poderão utilizar as rotas alternativas pela Rua Jesuíno de Arruda via Avenida Paulista para chegar na Avenida José Pereira Lopes. Outra rota alternativa é a Rua Jose Bonifácio com a Rua Itália (Travessa 8) ou via Praça Itália através da Rua João Lourenço Rodrigues.

As rotas para o sentido Bairro x Centro, que já estão consolidadas não sofrerão alterações, assim como a Rua Roberto Simonsen, sentido Poupatempo e Correios, permanece somente como acesso local e operando como mão dupla.

O itinerário do transporte público no sentido Centro x Bairro, a partir da estação, será realizado pela Rua Visconde Inhaúma via Rua Jesuíno de Arruda, Avenida Paulista, Rua Floriano Peixoto até Avenida José Pereira Lopes.

O trânsito de pedestres estará liberado em um dos lados do viaduto, portanto, os pedestres poderão utilizar normalmente o trecho entre a estação e o Senai.

A Prefeitura solicita a compreensão dos condutores e pedestres tendo em vista que é de suma importância essa obra para garantir mobilidade urbana para essa região da cidade.

Leia Também