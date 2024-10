Jovem são-carlense diagnosticada com leucemia precisa de doadores de sangue

SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 08h28

25 Out 2024 - 08h28 Por Redação

Wanessa precisa de doadores de sangue - Crédito: arquivo pessoal

A jovem Vanessa Thais Scanavacca, 31 anos, está precisando urgentemente de doações de sangue, e uma campanha foi organizada para mobilizar doadores no Hemocentro da UNESP de Araraquara. Todos os tipos sanguíneos são aceitos, e as coletas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30.

As doações devem ser agendadas previamente pelo telefone (16) 3301-6102. A doação de sangue é fundamental para ajudar a salvar a vida de Vanessa, e todos podem contribuir com essa causa. A campanha circula nas redes sociais com a hashtag #todospelavanessa, pedindo o apoio da população para este gesto de solidariedade.

