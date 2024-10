Queda de avião no interior de São Paulo deixa cinco mortos

Bombeiros fazem buscas no local - Crédito: divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta quinta-feira (24) que todos os cinco ocupantes do avião de pequeno porte que caiu no interior de São Paulo morreram no acidente. A tragédia ocorreu durante uma tempestade na noite de quarta-feira (23), na região do Vale do Paraíba.

A aeronave, um Embraer-121 Xingu com capacidade para oito passageiros, colidiu com um morro e caiu em uma área de mata em Santa Branca, desaparecendo dos radares às 18h39. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião havia decolado de Florianópolis (SC) com destino a Belo Horizonte (MG), onde faria uma escala para abastecimento, seguindo para Salvador (BA) como destino final.

A aeronave pertencia à empresa Abaeté Aviação e transportava cinco pessoas: o comandante, o piloto, uma médica, um enfermeiro e um mecânico, todos colaboradores da empresa.

Os bombeiros chegaram ao local do acidente por volta das 23h, mas enfrentaram dificuldades para acessar a área devido às condições adversas, como a forte chuva e baixa visibilidade, além do estado de destruição da aeronave.

Nesta manhã, a corporação informou que o local foi isolado para que os corpos sejam identificados. Os destroços estão sendo analisados, e a operação conta com o apoio de quatro viaturas, sete oficiais, dois cães farejadores e drones.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, e mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas pelas autoridades competentes.

