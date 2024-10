As vítimas incluem o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos; o copiloto Dulcival da Conceição Santos, de 39; a médica Sylvia Rausch Barreto, de 31; o mecânico Joseilton Borges, de 53; e o enfermeiro Erisson Silva da Conceição Cerqueira, cuja idade não foi divulgada.

De acordo com a Abaeté Aviação, empresa proprietária do avião, todas as vítimas faziam parte do quadro de colaboradores da companhia.