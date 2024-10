Sextou com muita chuva; veja quando o tempo vai melhorar no estado de SP

Sexta-feira começou com muita chuva - Crédito: SCA

Sexta-feira, 24 de outubro – Uma frente fria, associada a um sistema de baixa pressão extratropical no litoral do Sul do Brasil, avança pelo estado de São Paulo ao longo do dia. A previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, além de uma leve queda nas temperaturas.

Sábado, 26 de outubro, e Domingo, 27 de outubro – A frente fria se desloca em direção ao Rio de Janeiro, mas a instabilidade permanece sobre São Paulo. As condições climáticas tendem a melhorar gradualmente a partir do oeste do estado, embora o céu continue nublado com chuvas isoladas, especialmente nas regiões norte e leste. No domingo, o tempo segue melhorando, embora áreas do norte, nordeste e leste ainda possam ter chuvas fracas e isoladas. As temperaturas terão uma elevação gradual no decorrer do final de semana. Prepare o guarda-chuva e fique atento às mudanças no clima para aproveitar o fim de semana! Fonte IPMET

