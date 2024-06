Vereador Bruno Zancheta solicita melhoria do fluxo de trânsito na Avenida Getúlio Vargas

Vereador Bruno Zancheta pede estudo para melhoria do trânsito na Avenida Getúlio Vargas -

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) protocolou um requerimento no Legislativo municipal solicitando melhorias no fluxo de trânsito no início da Avenida Getúlio Vargas,na zona sul da cidade. Atendendo ao pedido da população o parlamentar esteve no local e verificou a dificuldade do trecho citado.

“Muitos veículos utilizam esse trajeto diariamente, seja para acessar a Vila Isabel, CDHU, através das ruas Santa Gertrudes e Coronel José Augusto de Oliveira Salles, ou para se deslocarem até os bairros adjacentes e rodovia ou retorno para o centro, logo, esta via está sendo um trecho de confluência e com alto grau de periculosidade”, afirmou Bruno Zancheta.

Ele solicitou que a Secretaria de Trânsito faça um aprofundado estudo visando melhorar a fluidez neste local. Após a aprovação em plenário, o documento será enviado ao Poder Executivo municipal que terá 15 dias úteis para posicionar o parlamentar sobre qual medida será tomada. Tenho a certeza que chegaremos em um denominador comum”, disse o vereador.

