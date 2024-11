Bruno Zancheta reafirma pedido para implantação da unidade da "Rede Lucy Montoro"

O vereador Bruno Zancheta voltou a reafirmar, no último sábado (9), o pedido para a implantação de uma unidade da Rede de Reabilitação "Lucy Montoro" em São Carlos. O parlamentar protocolou ofícios solicitando a criação da unidade ao secretário estadual de Saúde, Dr. Eleuses Paiva, durante um evento comemorativo ao 133º aniversário da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

O vereador destacou a importância da instalação da unidade para melhorar a qualidade do atendimento à população e destacou que essa é uma cobrança da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo: "Sabemos da importância do "Lucy Montoro" para a recuperação de pacientes com doenças neurológicas e limitações físicas. A presença da unidade em São Carlos será um grande avanço para a nossa região e contribuirá significativamente para a saúde pública. A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara é formada pelo vereador Robertinho Mori (presidente), vereador Bira (secretário) e por mim como membro. Temos cobrado de forma sistemática o governo do estado sobre esse pedido".

“Essa solicitação busca ampliar o acesso da população de São Carlos e região a tratamentos especializados, principalmente no campo da reabilitação e assistência a pessoas com deficiência física e necessidades de cuidados especiais. O "Lucy Montoro" é uma rede estadual de unidades de reabilitação, referência no atendimento a pacientes com deficiências motoras e neurológicas em todo o estado de São Paulo”, finalizou o parlamentar.

O encontro entre o vereador e o secretário também serviu como um espaço para estreitar laços entre a gestão estadual e os representantes locais, fortalecendo a parceria entre as esferas de governo e destacando a importância de se buscar soluções coletivas para os desafios enfrentados pela saúde pública.