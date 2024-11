Rodson participa de assinatura da compra da área para a construção de futuras 240 unidades habitacionais em São Carlos

No ato da assinatura estiveram presentes o vereador Rodson Magno, representando o Prefeito Eleito, Netto Donato, a Presidente da PROHAB (Progresso e Habitação), Renata D. Simão Bertolino, a Chefe de Gabinete da PROHAB, Giselle Suehara, a Diretora de Projetos da PROHAB, Giovana Gobatto Balanco, além de representantes e a Presidente do MOHAS (Movimento Habitacional e Ação Social), Vani Poletti e também a representante da Roca Imóveis, Carolina Pedrino.

A proposta do MOHAS (Movimento Habitacional e Ação Social), com o apoio da PROHAB (Progresso e Habitação) e da Prefeitura Municipal de São Carlos, foi selecionado e aprovado pelo Ministérios das Cidades pela Portaria nº354, de 9 de abril de 2024, dando início ao processo de construção das unidades habitacionais para famílias da faixa I do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades.

De acordo com o vereador Rodson, este apoio visa aumentar as moradias de interesse social, promovendo o bem-estar e a estabilidade habitacional para nossa população. “Não é apenas sobre a construção de apartamentos, mas sim de melhorar a vida das famílias de São Carlos, oferecendo segurança, acolhimento,habitação digna e de qualidade para todos”, destaca o vereador.

Segundo a Presidente da PROHAB, Renata D. Simão Bertolino, o empreendimento será coordenado pelo MOHAS com o apoio da PROHAB pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades. “Esse empreendimento não será só um marco na infraestrutura local, mas também representa um esforço contínuo para garantir moradias dignas para nossa cidade”, finaliza a Presidente da PROHAB.

Aconteceu nesta sexta-feira (22), na cidade de Piracicaba, a assinatura do contrato junto à Caixa Econômica Federal, que destinará recursos para compra da área para a construção de futuras 240 unidades residenciais do Condomínio Residencial Tarsila do Amaral, localizado na Rua Alessandro Di Salvo, no bairro Novo Horizonte, em São Carlos.