FUVEST divulga amanhÃ£, 10/03, a 2Âª convocaÃ§Ã£o da Lista de Espera

A FUVEST divulga às 12h de amanhã, 10 de março, no seu site, a 2ª convocação da Lista de Espera do Vestibular 2026 e do ENEM-USP. Todos os convocados deverão realizar a pré-matrícula virtual entre as 8h de 11 de março e as 12h de 12 de março pelo link https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante .

Será preciso ainda realizar outra etapa, a efetivação da matrícula virtual, que ocorrerá entre as 8h de 23 de março e as 12h de 25 de março. Caso a efetivação da matrícula não seja realizada, o candidato perderá a vaga na Universidade de São Paulo.

As listas de candidatos aprovados em 3ª chamada da Lista de Espera, tanto do Vestibular 2026 quanto do ENEM-USP, será divulgada no dia 17 de março.

Loraine Calza/assessoria de imprensa

