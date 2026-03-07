Semana comeÃ§a com chuva e instabilidade persiste pelo menos atÃ© quarta-feira

Mulher usa guarda chuva para se proteger - CrÃ©dito: Foto: Marcello Casal Jr/AgÃªncia Brasil

Segunda-feira (09/03) e Terça-feira (10/03)

Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, no entanto persiste a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo. Desta forma, o céu estará com presença de muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas em várias regiões do estado. Temperaturas em declínio.

Quarta-feira (11/03) e Quinta-feira (12/03)

Tempo instável com muita nebulosidade e previsão de chuvas isoladas ao longo do dia. Temperaturas amenas.

