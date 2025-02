Provão Paulista: 91 cursos das Fatecs ainda têm vagas disponíveis para estudantes da rede estadual

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe até o próximo domingo (16), o registro de estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do Provão Paulista Seriado 2024 para as universidades públicas paulistas e para a Fatecs (Faculdades de Tecnologia de São Paulo). As vagas remanescentes são destinadas aos cursos que terão início ainda neste primeiro semestre.

Durante o processo de escolha, no ano passado, cada estudante precisou registrar oito opções de cursos. Desta vez, os estudantes devem confirmar apenas dois cursos de preferência: um que seja na USP, Unesp ou Unicamp e outro em uma das Fatecs.

Com o fim das três chamadas unificadas com as universidades públicas paulistas, agora os estudantes concorrerão às vagas juntamente com os alunos aprovados no Sisu, do MEC. No caso da USP, Unesp e Unicamp, cada estudante que já optou por essas instituições anteriormente deve selecionar definitivamente apenas um curso. Então, ele concorrerá a uma vaga remanescente e exclusivamente desse curso, no caso das universidades. É preciso, então, que cada estudante esteja atento à classificação que será divulgada pelas três universidades em seus próprios portais.

O Centro Paula Souza, por outro lado, organiza a quarta chamada unificada das Fatecs com a Secretaria da Educação e as vagas são destinadas exclusivamente ao Provão Paulista. Por isso, os estudantes terão acesso apenas aos cursos com vagas ainda disponíveis em todas as faculdades de tecnologia do estado. Neste caso, o aluno pode optar por um curso diferente do registrado na primeira etapa de escolhas.

Essa quarta chamada é destinada a todo e qualquer estudante que não foi aprovado nas primeiras três chamadas ou não efetivou sua matrícula em outra universidade, mas que tenha garantido notas e classificação no Provão Paulista. Por exemplo, um aluno que optou por enfermagem e ainda não está matriculado pode optar, neste momento, por gestão hospitalar em uma das Fatecs. Mas se ele não escolheu administração em uma das universidades anteriormente, essa escolha não poderá ser diferente agora.

O novo e último processo de escolha também deve ser registrado no portal do Provão, em https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. A divulgação da quarta lista das Fatecs está prevista para o dia 19 de fevereiro e as matrículas deverão ser efetivadas entre os dias 20 e 21 de fevereiro.

Confira alguns dos cursos com vagas disponíveis nas Fatecs:

