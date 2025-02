Procon-SP amplia orientação a fornecedores e cria câmaras temáticas

Os primeiros grupos de discussão foram organizados na Capital, entre a Fundação Procon e a Associação Comercial - Crédito: Divulgação

O Procon-SP está ampliando o atendimento aos fornecedores paulistas, com destaque para a criação de câmaras temáticas que incluem, além dos empresários, as associações que representam o varejo, como associações comerciais, sindicatos e outros.

Esta iniciativa complementa os serviços já disponíveis em seu site, no qual há uma área específica de orientação para os fornecedores do Estado de São Paulo sobre aspectos da legislação consumerista ou consultas ao andamento de processos. Com este atendimento o Procon-SP disponibiliza informações e esclarece dúvidas para que as empresas e os profissionais que atuam especialmente no segmento varejista, tenham consciência de quais regras precisam ser cumpridas.

“O equilíbrio e a harmonia nas relações de consumo requerem que consumidores tenham consciência sobre seus direitos e fornecedores conheçam a legislação e compreendam a importância de oferecer produtos e serviços na forma esperada pelos seus clientes. É isso que buscamos com os serviços de orientação a fornecedores, com os cursos de educação para o consumo e, agora, com as câmaras técnicas setoriais: contribuir para que o ambiente de negócios seja o mais equilibrado possível, beneficiando todas as partes envolvidas”, afirma Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Câmaras Técnicas

Criadas para amplificar as orientações e ser um ambiente para troca de informações entre as diversas áreas do Procon-SP e os fornecedores, são formadas por entidades representativas de toda a cadeia do varejo.

Os primeiros grupos de discussão foram organizados na Capital, entre a Fundação e a Associação Comercial, o IDV e a Apas; modelo que está sendo replicado para o interior e o litoral – o lançamento deste novo programa, chamado Câmaras Técnicas Regionais para o Varejo aconteceu em Santos no mês passado, com a presença do Secretário da Justiça e Cidadania Fábio Prieto.

Com mais esta iniciativa, questões características de cada região serão conhecidas e discutidas diretamente com os especialistas. Desse modo, o pilar do diálogo da atual gestão fica fortalecido, com mais prevenção e orientação para os fornecedores.

Além disso, as reuniões das Câmaras Técnicas regionais têm caráter estratégico para que os empresários conheçam e se adequem aos demais programas que o Procon-SP fiscaliza, a exemplo do Protocolo Não se Cale – política pública do governo de São Paulo de prevenção à violência contra a mulher.

Em 2024 foram prestados 13.906 esclarecimentos através do site do Procon-SP, sendo o principal questionamento sobre a legislação que garante o bloqueio de telemarketing. Também foram esclarecidas dúvidas a respeito de troca, garantia e "defeitos" apresentados em produtos e serviços, vendas online, formas de pagamento, contratos, embalagens e rotulagens. Já no interior e litoral, 309 cidades foram visitadas e 9.685 estabelecimentos foram orientados presencialmente, no mesmo período pelas equipes regionais

Nas situações em que as respostas existentes não contemplem a dúvida ou não esclarecem de forma eficiente, o fornecedor pode encaminhar um e-mail com o questionamento específico para receber uma resposta individualizada. Além disso, toda a comunicação é registrada e fica disponível para o fornecedor para futuras consultas.

Dúvidas sobre multas aplicadas e outras informações

No caso de empresas que receberam alguma autuação como multa, em razão do descumprimento de alguma legislação, é possível obter informações sobre procedimentos – como apresentar defesa; prazos; pagamento; etc. O espaço também disponibiliza consulta a auto de infração, nota fiscal paulista e download de placas e outras sinalizações exigidas por lei para serem afixadas nos estabelecimentos.

Este serviço pode ser acessado no site do Procon-SP, www.procon.sp.gov.br, na seção fornecedor; é preciso fazer um cadastro com login e senha do .gov – veja aqui https://www.procon.sp.gov.br/espaco-fornecedor/

