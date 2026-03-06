O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) ampliou o programa de regularização de recalls em veículos recolhidos nos pátios do Estado. A nova fase conta com a parceria da Honda e da Stellantis, fortalecendo a iniciativa que busca garantir mais segurança viária antes da devolução ou leilão dos automóveis.

Enquanto a Honda já executa reparos em 400 veículos identificados, a Stellantis — conglomerado que reúne 14 marcas, como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Opel, Vauxhall, DS Automobiles e Abarth — firmou parceria para o cruzamento de dados e a regularização de 1.194 veículos no Estado. Desses, 732 estão incluídos nesta etapa concentrada na Capital e na Grande São Paulo.

Região de Campinas já registra veículos liberados

No caso da Honda, 51 veículos já passaram pelo processo de reparo em cidades da região de Campinas e estão aptos a retornar à circulação sem oferecer riscos aos condutores. Nesta nova etapa, a previsão é de que 272 veículos da marca sejam reparados em 21 pátios localizados na Capital e na Grande São Paulo.

Como funciona o processo

Diferentemente do recall tradicional — em que o proprietário leva o veículo até uma concessionária autorizada — o Detran-SP realiza o cruzamento de dados fornecidos pelas montadoras com a base de veículos recolhidos nos pátios estaduais. A partir dessa identificação, os reparos são organizados diretamente nos locais onde os automóveis estão armazenados.

Com isso, os veículos devolvidos aos proprietários ou arrematados em leilões já saem regularizados e em condições seguras de circulação, sem a necessidade de providências posteriores por parte do cidadão.

Iniciativa inédita no Estado

O procedimento é considerado inédito em São Paulo e busca assegurar que veículos removidos por irregularidades não voltem às ruas com falhas que possam colocar em risco motoristas, passageiros e pedestres.

Segundo Davi Artigas, Coordenador-Geral de Recolhimento e Leilão de Veículos do Detran-SP, a medida reforça o compromisso com a segurança no trânsito.

“Essa iniciativa demonstra a preocupação do Detran-SP com a segurança veicular, pois muitos desses carros removidos por irregularidades acabam esquecidos pelos proprietários nos pátios. Cabe a nós garantir que esses automóveis voltem a circular sem representar riscos à sociedade, sejam objeto de leilão ou reavidos pelos proprietários. Carro recolhido não é sinônimo de carro abandonado; é veículo sendo preparado para voltar seguro à circulação”, afirma.

Entenda o problema dos airbags Takata

O recall está relacionado ao defeito nos airbags fabricados pela Takata. A falha pode causar o rompimento da estrutura do insuflador no momento da ativação, projetando fragmentos metálicos no interior do veículo e oferecendo risco grave aos ocupantes.

Outras montadoras também já manifestaram interesse em cooperar com o Detran-SP para ampliar a regularização de recalls em veículos recolhidos, fortalecendo o compromisso com a segurança viária e a preservação de vidas no trânsito paulista.