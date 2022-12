Mais de 6,3 milhões de veículos devem deixar a Capital Paulista pelas principais rodovias no Ano Novo

Estrada - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Neste feriado de Ano Novo, as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) intensificam o monitoramento das pistas, operação e os serviços de atendimento aos usuários para minimizar os impactos do aumento do fluxo neste período. A previsão é de que mais de 6,3 milhões de veículos sigam para o Litoral e Interior pelas principais rodovias de saída da Capital paulista para as comemorações do Réveillon. Desse total, cerca de 4,9 milhões utilizarão a malha concedida. Aproximadamente 1,4 milhão seguirão também pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

“Vamos ampliar a nossa presença nas rodovias para fazer frente ao aumento do movimento durante as festas de final de ano, monitorando o fluxo de veículos leves, e entrando em ação quando necessário, para maior segurança e conforto dos usuários”, afirma o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) irá monitorar toda a operação a partir do Centro de Controle de Informações (CCI). A malha concedida tem mais de 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias, 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões pipas e veículos de socorro de animais.

“As rodovias devem estar bem movimentadas durante o período de festas de final de ano. No entanto, as concessionárias de rodovias estão preparadas para o aumento da demanda, e irão oferecer todas as condições para viagens seguras e confortáveis e, se houver necessidade de uma assistência rápida, as equipes estarão de prontidão para oferecê-la”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Operações especiais

Obras e cargas excepcionais. Durante os feriados serão suspensas as obras que causam interferências no tráfego, assim como haverá restrições para circulação de veículos com cargas excepcionais.

Haverá reforço nas equipes de colaboradores das praças de pedágio para agilizar o atendimento. Além disso, sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila para intensificar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SP 150 e SP 160) serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de veículos nos feriados. Para a descida da serra nos dias que antecedem o fim do ano, por exemplo, há previsão de implantação do esquema 7x3. Para subida será feita a operação 2x8.

Campanhas de segurança. No período, haverá intensificação de comunicação com os motoristas através de faixas, folhetos e ações de segurança viária nos Painéis de Mensagem Variável (PMV) abordando temas como os riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar os limites de velocidade, assim como a importância do uso do cinto de segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para pedestres.

Também há reforço à campanha Operação Chuvas de Verão, da Defesa Civil Estadual, ação que tem como objetivo alertar os usuários que utilizam as rodovias sobre os cuidados necessários ao dirigir durante o período de chuvas, além de ajudar na adoção de medidas para minimizar os desastres e proteger a população

