Interessados tÃªm Ãºltimos dias para se inscrever em cursos gratuitos na regiÃ£o Central

Moradores de 16 municípios da região Central, incluindo São Carlos, podem se inscrever na nova etapa do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que oferece cursos gratuitos em carretas adaptadas como salas de aula.

As aulas começaram nesta segunda-feira (9) e seguem até o dia 20 de março. Mesmo com o início das atividades, os interessados ainda podem se inscrever até esta terça-feira (10), segundo dia de aula, enquanto houver vagas.

Nesta fase, o programa atenderá os municípios de Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Ibaté, Itápolis, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga e Taquaritinga.

Os cursos abrangem setores com alta demanda no mercado de trabalho, como gastronomia, moda, beleza e bem-estar, tecnologia, mecânica e cuidados com animais. Ao final, os participantes recebem certificado oficial, que pode contribuir para a inserção profissional e ampliar as oportunidades de geração de renda.

QUEM PODE PARTICIPAR – O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou beneficiárias de programas sociais. A iniciativa busca promover autonomia financeira e ampliar o acesso à qualificação profissional. Algumas modalidades também são abertas a jovens a partir de 16 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível em https://www.cursofussp.sp.gov.br/ ou presencialmente nos Fundos Sociais municipais, enquanto houver vagas.

SOBRE O PROGRAMA – O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com carretas temáticas e equipadas de acordo com cada área de formação, o programa percorre o estado levando qualificação a diferentes regiões paulistas. Desde o lançamento, em 2025, a iniciativa já passou por 207 municípios e qualificou mais de 9,9 mil pessoas.

Informações sobre cursos, locais e cronogramas estão disponíveis em https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.

