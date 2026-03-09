(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
Caminhos da captaÃ§Ã£o

Interessados tÃªm Ãºltimos dias para se inscrever em cursos gratuitos na regiÃ£o Central

Programa do Fundo Social de SÃ£o Paulo oferece qualificaÃ§Ã£o profissional em 16 municÃ­pios; inscriÃ§Ãµes terminam nesta terÃ§a-feira (10)

10 Mar 2026 - 07h20Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Os cursos abrangem setores com alta demanda no mercado de trabalho, como gastronomia, moda, beleza e bem-estar, tecnologia, mecÃ¢nica e cuidados com animais - CrÃ©dito: AgÃªncia SPOs cursos abrangem setores com alta demanda no mercado de trabalho, como gastronomia, moda, beleza e bem-estar, tecnologia, mecÃ¢nica e cuidados com animais - CrÃ©dito: AgÃªncia SP

Moradores de 16 municípios da região Central, incluindo São Carlos, podem se inscrever na nova etapa do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que oferece cursos gratuitos em carretas adaptadas como salas de aula.

As aulas começaram nesta segunda-feira (9) e seguem até o dia 20 de março. Mesmo com o início das atividades, os interessados ainda podem se inscrever até esta terça-feira (10), segundo dia de aula, enquanto houver vagas.

Nesta fase, o programa atenderá os municípios de Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Ibaté, Itápolis, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga e Taquaritinga.

Os cursos abrangem setores com alta demanda no mercado de trabalho, como gastronomia, moda, beleza e bem-estar, tecnologia, mecânica e cuidados com animais. Ao final, os participantes recebem certificado oficial, que pode contribuir para a inserção profissional e ampliar as oportunidades de geração de renda.

QUEM PODE PARTICIPAR – O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou beneficiárias de programas sociais. A iniciativa busca promover autonomia financeira e ampliar o acesso à qualificação profissional. Algumas modalidades também são abertas a jovens a partir de 16 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível em https://www.cursofussp.sp.gov.br/ ou presencialmente nos Fundos Sociais municipais, enquanto houver vagas.

SOBRE O PROGRAMA – O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com carretas temáticas e equipadas de acordo com cada área de formação, o programa percorre o estado levando qualificação a diferentes regiões paulistas. Desde o lançamento, em 2025, a iniciativa já passou por 207 municípios e qualificou mais de 9,9 mil pessoas.

Informações sobre cursos, locais e cronogramas estão disponíveis em https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.

Leia TambÃ©m

FUVEST divulga amanhÃ£, 10/03, a 2Âª convocaÃ§Ã£o da Lista de Espera
Vestibular 202616h40 - 09 Mar 2026

FUVEST divulga amanhÃ£, 10/03, a 2Âª convocaÃ§Ã£o da Lista de Espera

Semana comeÃ§a com chuva e instabilidade persiste pelo menos atÃ© quarta-feira
PrevisÃ£o do tempo 06h21 - 09 Mar 2026

Semana comeÃ§a com chuva e instabilidade persiste pelo menos atÃ© quarta-feira

Falta de licenciamento e cinto: as 5 principais infraÃ§Ãµes de trÃ¢nsito
Estado21h30 - 07 Mar 2026

Falta de licenciamento e cinto: as 5 principais infraÃ§Ãµes de trÃ¢nsito

Parceria entre Detran e montadoras promove recall de veÃ­culos recolhidos
Estado20h19 - 06 Mar 2026

Parceria entre Detran e montadoras promove recall de veÃ­culos recolhidos

Piracema termina com apreensÃ£o de 406 quilos de pescado
Meio ambiente 06h19 - 06 Mar 2026

Piracema termina com apreensÃ£o de 406 quilos de pescado

Ãšltimas NotÃ­cias