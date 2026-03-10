Fuvest e Enem-USP: confira a 2Âª chamada de aprovados em lista de espera

CrÃ©dito: Freepik

A 2ª convocação das listas de espera do Vestibular da Fuvest 2026 e do Enem-USP já está disponível: a relação de convocados pela Fuvest pode ser conferida neste link e a do Enem-USP clicando aqui. Nos dois casos, quem tiver o nome em alguma das listas, deve realizar a matrícula em duas etapas virtuais para garantir a vaga: pré-matrícula e efetivação.

A pré-matrícula virtual deve ser realizada entre as 8h desta quarta-feira, 11 de março, e as 12h de quinta, dia 12 de março, e dependerá do preenchimento do formulário de matrícula no Sistema USP, clicando aqui e selecionando no campo “Forma de Ingresso” a opção Fuvest ou Enem-USP, conforme a lista em que foi aprovado.

Será preciso ainda realizar outra etapa, a efetivação da matrícula virtual, que ocorrerá entre as 8h do dia 23 de março e as 12h de 25 de março. Caso a efetivação da matrícula não seja realizada, o candidato perderá a vaga.

Mais informações sobre a matrícula estão disponíveis no Guia de Jornada do Vestibular da Fuvest 2026, no caso de ingresso pela Fuvest, e na resolução do Enem-USP

Em caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato pelos telefones: (11) 3091-3403/(11) 3091-3442 ou pelo e-mail: centraldematriculas@usp.br, no horário de atendimento das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Aqueles que não constarem na terceira lista podem conferir as listas de candidatos aprovados em 3ª chamada da Lista de Espera, que será divulgada no dia 17 de março.

