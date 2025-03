Econoroeste muda de nome e passa a se chamar Ecovias Noroeste Paulista

Ecovias - Crédito: reprodução/Ecovias

A EcoRodovias, operadora com a maior extensão de malha rodoviária do país, realiza reposicionamento estratégico de sua marca. A partir desta terça-feira (11/03), todas as 12 concessionárias* do grupo passam a se chamar Ecovias. A mudança reforça a ideia de unidade e coesão de suas operações, buscando fortalecer o reconhecimento de marca, facilitar captação de recursos no mercado, aumentar proximidade com os usuários, estreitar relacionamento com governos e potencializar a captação e a retenção de talentos.

A transformação também inclui uma modernização completa da identidade visual, tom de voz e dos materiais institucionais da empresa. O novo posicionamento é guiado pelo propósito de “viabilizar caminhos nunca antes imaginados” e reflete a forma como a empresa busca ser reconhecida: realizadora, próxima, confiável, sustentável, especialista e inovadora.

Segundo o vice-presidente Corporativo do grupo, Rodrigo Salles, a evolução da marca é um passo importante para consolidar a posição da empresa como referência em infraestrutura, simplificando o entendimento das pessoas em geral sobre o grupo e promovendo um senso maior de pertencimento entre colaboradores.

“Somos a maior empresa de concessão rodoviária do Brasil, administramos quase 5 mil quilômetros de rodovias nas mais distintas regiões, e praticamente dobramos de tamanho nos últimos anos. Esse movimento é importante para reforçar que nossas operações trabalham sob os mesmos valores e com a mesma qualidade em qualquer lugar”, afirma.

O nome EcoRodovias continuará a existir apenas para definir a holding, mas todas as concessões serão denominadas Ecovias, trazendo um complemento que remeta a sua região de atuação (abaixo tabela com todos os novos nomes). O ticker da empresa na B3, a bolsa de valores brasileira, permanece ECOR3.

De acordo com a gerente de Comunicação da EcoRodovias, Domitila Carbonari, a transição física será feita de forma gradual e planejada em cada concessão, mas a Ecovias Raposo Castelo, que assumirá no final de março os 92 quilômetros pertencentes ao lote Nova Raposo, leiloado em novembro do ano passado, já nascerá com toda a identidade renovada. “Essa nova arquitetura de marcas fortalecerá a nossa organização, pois favorece o nosso reconhecimento como grupo e o entendimento do nosso negócio”, salienta.

Uma história de inovação, qualidade e sustentabilidade

Nos últimos anos, a EcoRodovias ampliou sua presença pelo Brasil, consolidando sua atuação em 4.800 quilômetros de rodovias em 12 concessões espalhadas por oito estados. Entre 2021 e 2024, a companhia venceu quatro leilões – dois federais e dois no Estado de São Paulo, que, juntos, somam mais de 2.000 quilômetros. A companhia conta, hoje, com mais de 5,5 mil colaboradores e um portfólio diversificado, que inclui projetos maduros e concessões recém-adquiridas. As empresas mais antigas do grupo completam, em 2025, 27 anos de história.

Em 2024, a empresa lançou sua Agenda 2030, com metas para alcançar redução nas emissões de CO2 e elevar os níveis de segurança viária, segurança do trabalho e de diversidade, equidade e inclusão. Aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG) são pilares considerados em todos os projetos e ações internas e externas da empresa.

Confira como ficaram os nomes das concessionárias:

Nome antigo Novo nome Eco101 Ecovias 101 Eco135 Ecovias Norte Minas Ecopistas Ecovias Leste Paulista Ecoponte Ecovias Ponte Ecosul Ecovias Sul Ecovias Ecovias Imigrantes EcoRioMinas Ecovias Rio Minas Eco050 Ecovias Minas Goiás Ecovias do Cerrado Ecovias Cerrado Ecovias do Araguaia Ecovias Araguaia EcoNoroeste Ecovias Noroeste Paulista Ecovias Raposo Castello

Sobre a Ecovias Noroeste Paulista

A Ecovias Noroeste Paulista é uma concessionária do grupo EcoRodovias. A empresa, que iniciou suas operações em maio de 2023, gerencia, atualmente, 600 quilômetros - nove rodovias - no interior do Estado de São Paulo: Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni (SP-333), Nemésio Cadetti (SP-333), Laurentino Mascari (SP-333), Dr. Mário Gentil (SP-333), Comendador Pedro Monteleone (SP-351), José Della Vechia (SP-323) e Orlando Chesini Ometto (SP-323).

