Detran-SP agora permite exame prÃ¡tico de duas categorias no mesmo dia

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo anunciou mudanças no processo de formação de novos condutores no estado. As novas medidas têm como objetivo facilitar o acesso da população à primeira habilitação e reduzir o tempo de espera para a realização dos exames práticos de direção.

Entre as principais alterações está a possibilidade de o candidato realizar o exame prático de direção para duas categorias diferentes no mesmo dia, como carro e moto. A medida busca agilizar o processo para quem pretende obter mais de uma habilitação simultaneamente.

Outra novidade é que, caso o candidato não encontre vaga para o exame prático na cidade onde reside dentro de um prazo de até 15 dias, será possível realizar o agendamento em municípios vizinhos. Nesses casos, a autoescola responsável deverá disponibilizar o veículo para que o aluno possa realizar a prova no local escolhido.

Também houve mudanças no atendimento a pessoas com deficiência (PcD). Agora, os exames práticos desse público passam a contar com o uso de tablets para registrar os resultados da Junta Médica Especial (JME) e da prova prática realizada pelo candidato. O acesso direto ao sistema do Detran-SP por meio do equipamento deve tornar o processo mais rápido e eficiente.

Segundo Talita Rodrigues, diretora de Habilitação e Condutores do Detran-SP, as atualizações foram implementadas para melhorar o funcionamento do sistema.

“As atualizações visam reduzir o tempo de espera, aumentar a eficiência operacional, padronizar procedimentos e proporcionar maior celeridade e segurança na gestão dos exames e agendamentos”, afirmou.

As mudanças já estão em vigor e fazem parte das ações do órgão para modernizar e otimizar o atendimento aos futuros motoristas em todo o estado de São Paulo.

