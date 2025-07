Detran simplifica sistema para requisição de serviços digitais a partir de agosto

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) iniciou a migração de sua plataforma de atendimento digital. A partir de 1º de agosto, dezenove serviços atualmente acessados pelo SEI Externo serão desativados e transferidos para o novo sistema CSM (Customer Service Management), em implantação desde 21 de julho.

A mudança visa tornar o atendimento ao cidadão mais intuitivo, ágil e eficiente. Nesta primeira fase, quatro serviços já estão disponíveis no CSM: comunicação de venda de veículo, desbloqueio do laudo de vistoria, cancelamento de intenção de venda e exclusão de processo de habilitação do Renach. A previsão é que até setembro, todos os 216 serviços do Detran-SP estejam disponíveis na nova plataforma.

Segundo o órgão, o CSM permitirá maior autonomia ao usuário, com a possibilidade de dar continuidade ao mesmo processo em caso de indeferimentos — como envio de documentos ilegíveis — sem a necessidade de abrir novos protocolos, como ocorria anteriormente no SEI. Além disso, será possível acompanhar toda a tramitação do processo e seu histórico de forma centralizada e clara.

Para acessar o novo sistema, o cidadão deve entrar no portal do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br), buscar o serviço desejado e clicar em “iniciar serviço”. O login será feito com a conta GOV.BR (nível prata ou ouro). Todo o preenchimento será realizado em uma única jornada, sem necessidade de redirecionamento para outras plataformas.

O novo sistema também notificará o usuário por e-mail a cada movimentação no processo. É importante que todos os serviços sejam acessados diretamente pelo portal oficial, pois links diretos previamente salvos deixarão de funcionar.

De acordo com Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a mudança também trará benefícios para a administração pública, com mais agilidade no atendimento e maior eficiência operacional.

Entre os serviços mais solicitados em junho, que também serão migrados para o CSM, estão: autorização para modificação de características de veículos (11.393 pedidos), desbloqueio de restrição por média monta (8.648), autorização para transporte escolar (5.167), regravação de chassi ou motor (5.009) e substituição de motor (4.953).

