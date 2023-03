Adolescente de 13 anos invade escola e esfaqueia aluno e professores em SP

Crédito: FOTO: REPRODUÇÃO/RECORD TV

Um atentado foi registrado por volta das 7h20 desta segunda-feira, 27 na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Um adolescente de 13 anos é acusado de invadir e esfaquear um aluno e três professores.

Os portões foram abertos e o infrator, que é aluno, cometeu o ataque. Ele foi contido pelos PMs. Segundo apurado, uma docente, em estado grave, foi socorrida ao Hospital das Clínicas.

Consta ainda que pais, desesperados, foram em busca de informações dos filhos que estudam na unidade. Ocorreu momentos de pânico, com outros professores e alunos reforçando as portas das salas de aula com cadeiras para impedir o possível acesso do infrator.

Leia Também