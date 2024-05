Vitória consolida vaga e dá a liderança ao Antenor no Raspadão

Antenor entra em campo e quer garantir vaga com vitória - Crédito: Divulgação

Com a promessa de dois bons jogos, o 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy, tem sequência na manhã deste domingo, 12, Dia das Mães.

As duas partidas valem pela nona rodada da fase de classificação e prometem empolgar a torcida que deverá marcar presença em grande número.

O primeiro jogo vale pelo grupo A e começa às 7h45. O Antenor Garcia R2, segundo colocado com 14 pontos, enfrenta o Meninos da Vila, que possui 9 pontos e tem que vencer para alimentar as remotas chances de classificação. Já o Antenor, caso vença, assume a ponta do grupo.

O segundo jogo, às 9h, mais uma partida que promete rivalidade. Válido pelo grupo B, o encontro reúne Unidos do Nordeste, que tem 16 pontos e Vila Bahia, com 13 pontos. Ambas estão no G4, mas não com vagas garantidas para a segunda fase.

Classificação

