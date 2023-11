Vasquinho joga para manter a segunda colocação no Amador

Vasco da Gama joga pelos três pontos para assumir a ponta do Amadorzão - Crédito: Divulgação

Em pleno feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira, 15, a bola vai rolar pelo “O Mais Charmoso da Cidade”. A oitava rodada da fase do Campeonato Amador terá sequência com mais quatro partidas.

O destaque da rodada fica para o jogo que acontece a partir das 8h no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira. O vice-líder Vasquinho, com 16 pontos, encara o SCBN, que está em quarto lugar com 13 pontos e caso vença, irá manter a segunda colocação , indo a 19 pontos e encostando no Primos, que está na ponta, com 20 pontos.

Mais três partidas estão previstas para o feriado. Ainda no Zuzão, só que às 10h, o Atlético Aracy mede forças com o Unidos da Vila. Na tabela, estão empatados com o mesmo número de pontos ganhos: 7 para cada um.

Às 8h no campo do distrito de Água Vermelha, o Jardim Gonzaga, que vem de um surpreendente revés por 4 a 1 para o Primos busca a reabilitação. Em terceiro lugar, com 13 pontos, encara o Mairiense, penúltimo colocado com 7 pontos.

Por fim, no mesmo espaço esportivo, às 10h, a Ponte Preta, com 11 pontos, tenta conquistar mais três frente o lanterna Jacobucci, que totaliza três pontos.

Classificação

Primos – 20 pontos

Vasco – 16 pontos

Jardim Gonzaga – 13 pontos

SCBN – 13 pontos

Ponte Preta – 11 pontos

Atlético Aracy – 7 pontos

Unidos da Vila – 7 pontos

Mairiense – 7 pontos

Jacobucci – 3 pontos

