(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Esportes

Ultramaratonista são-carlense conclui desafio de 101 km na Europa

03 Set 2025 - 14h12Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ultramaratonista são-carlense conclui desafio de 101 km na Europa -

O ultramaratonista são-carlense Rodney Bendasolli conquistou mais uma façanha no esporte de resistência ao completar a Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), uma das provas de montanha mais duras do mundo, realizada entre a Itália, Suíça e França.

Foram 101 km de percurso, com 6.050 metros de ganho de elevação, contornando a maior montanha da Europa, o Mont Blanc. Rodney encarou quase 26 horas ininterruptas de prova, enfrentando chuva, frio intenso e temperaturas abaixo de zero.

Segundo o atleta, a preparação foi intensa: foram quase seis meses de treinos diários, chegando a sessões de até cinco horas. “A maior dificuldade foi o frio e a alimentação. Após 20 horas de prova, meu corpo já não aceitava mais comida, mas consegui superar”, relatou.

A UTMB começou na cidade de Courmayeur (Itália), passou por Champex (Suíça) e terminou em Chamonix (França), reunindo atletas do mundo todo. Para Rodney, cruzar a linha de chegada foi a realização de um grande sonho.“Concluir essa ultramaratona de montanha dá a sensação de que você pode enfrentar qualquer problema da vida. É uma prova que desafia o corpo e a mente em todas as formas”, destacou.

Leia Também

Treinão Solidário arrecada leite, fraldas e produtos de higiene para instituições assistenciais
Esportes08h56 - 03 Set 2025

Treinão Solidário arrecada leite, fraldas e produtos de higiene para instituições assistenciais

Hoje tem rodada da Copa Adhemar Ronquim (Demá) em Ibaté
Esportes17h41 - 01 Set 2025

Hoje tem rodada da Copa Adhemar Ronquim (Demá) em Ibaté

Skate Contest Porto reúne atletas em Porto Ferreira; são-carlense Vallentina conquista 2º lugar
Esportes10h06 - 01 Set 2025

Skate Contest Porto reúne atletas em Porto Ferreira; são-carlense Vallentina conquista 2º lugar

Fluminense confirma venda do são-carlense Isaque para o Shakhtar Donetsk por R$ 76,1 milhões
Futebol18h02 - 29 Ago 2025

Fluminense confirma venda do são-carlense Isaque para o Shakhtar Donetsk por R$ 76,1 milhões

Professor de capoeira conquista graduação de Instrutor em evento internacional
Esportes11h52 - 27 Ago 2025

Professor de capoeira conquista graduação de Instrutor em evento internacional

Últimas Notícias