Ultramaratonista são-carlense conclui desafio de 101 km na Europa

O ultramaratonista são-carlense Rodney Bendasolli conquistou mais uma façanha no esporte de resistência ao completar a Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), uma das provas de montanha mais duras do mundo, realizada entre a Itália, Suíça e França.

Foram 101 km de percurso, com 6.050 metros de ganho de elevação, contornando a maior montanha da Europa, o Mont Blanc. Rodney encarou quase 26 horas ininterruptas de prova, enfrentando chuva, frio intenso e temperaturas abaixo de zero.

Segundo o atleta, a preparação foi intensa: foram quase seis meses de treinos diários, chegando a sessões de até cinco horas. “A maior dificuldade foi o frio e a alimentação. Após 20 horas de prova, meu corpo já não aceitava mais comida, mas consegui superar”, relatou.

A UTMB começou na cidade de Courmayeur (Itália), passou por Champex (Suíça) e terminou em Chamonix (França), reunindo atletas do mundo todo. Para Rodney, cruzar a linha de chegada foi a realização de um grande sonho.“Concluir essa ultramaratona de montanha dá a sensação de que você pode enfrentar qualquer problema da vida. É uma prova que desafia o corpo e a mente em todas as formas”, destacou.

