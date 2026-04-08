Menino de 9 anos de São Carlos é avaliado pelo Fluminense e segue passos do irmão no futebol

Crédito: divulgação

Desde os 6 anos de idade vestindo a camisa da Mult Sport, o jovem Vicenzo já chamava atenção não apenas pelo talento dentro de campo, mas também pelo carisma fora dele. Agora, aos 9 anos, o garoto segue em constante evolução, demonstrando dedicação, disciplina e grande paixão pelo futebol.

O pequeno atleta vive um momento especial em sua trajetória esportiva: ele está em período de avaliação no Fluminense do Rio de Janeiro, um dos clubes mais tradicionais do Brasil e reconhecido nacionalmente pela formação de grandes talentos no futebol.

O amor pelo esporte parece correr nas veias da família. O irmão de Vicenzo, Enzo Munerato, atualmente integra o elenco profissional do Fluminense e também iniciou sua trajetória na mesma escola esportiva onde Vicenzo começou a dar seus primeiros chutes na bola.

Leia Também