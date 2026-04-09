Rafael Castro conquista vitória por finalização no Sul-Americano da CBJJE

O atleta Rafael Castro teve atuação de destaque durante o Campeonato Sul-Americano da CBJJE, realizado nos dias 28 e 29 de março, ao garantir uma importante vitória na categoria No-Gi Master 1 (meio pesado).

Representando a equipe Gorila Team Pedro Santos, filiada à Romeu Bertho, o lutador superou João Pedro em um combate marcado pelo alto nível técnico e estratégico.

Desde o início da luta, Rafael demonstrou controle das ações, impondo seu ritmo e neutralizando as investidas do adversário. Apesar de momentos de equilíbrio, o atleta manteve superioridade ao longo da disputa.

A vitória veio de forma contundente. Após uma transição precisa, Rafael conquistou as costas do oponente e aplicou um mata-leão bem ajustado, levando João Pedro à desistência e garantindo o triunfo por finalização.

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