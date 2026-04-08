Clamor pela inclusão de Neymar na Seleção torna-se alto demais para Carlo Ancelotti ignorar

A Seleção Brasileira disputa seus últimos amistosos internacionais antes de Carlo Ancelotti definir a lista final para a Copa do Mundo FIFA 2026. A convocação atual de Ancelotti foi bastante limitada por lesões, incluindo nomes como Rodrygo e Éder Militão.

Um nome que também ficou de fora devido a preocupações com o condicionamento físico foi Neymar. Ancelotti atribuiu a exclusão apenas a questões de forma física, mas com o prazo final para a convocação do Mundial se aproximando, muitos consideraram isso um golpe duro nas chances de Neymar. No entanto, os pedidos pela inclusão do craque estão mais fortes do que nunca. Pode Ancelotti se dar ao luxo de não levar Neymar, dado o que ele pode oferecer ao grupo?

O Brasil é atualmente o quarto favorito para vencer a Copa do Mundo, atrás de Espanha, Inglaterra e França. Se você pretende apostar no desempenho do Brasil no torneio ou em qualquer outro mercado, utilize este Promo code Esportes da Sorte para começar.

Torcedores pedem o retorno de Neymar à Seleção

A França saiu vitoriosa sobre o Brasil no primeiro amistoso desta Data FIFA; o gol tardio de Gleison Bremer não foi suficiente, e os franceses venceram por 2 a 1. No final da partida, disputada em Foxborough, nos Estados Unidos, os torcedores brasileiros formaram um coro uníssono cantando o nome de Neymar, chegando a entoar "Tragam o Neymar". O público no estádio deixou claro: eles querem o camisa 10 no elenco.

A pressão sobre Ancelotti está claramente aumentando: deixar Neymar de fora de sua lista faz com que ele inicie sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil em solo instável junto à torcida. Se Neymar permanecer saudável, começa a parecer que Ancelotti não poderá se dar ao luxo de deixá-lo no Brasil em junho.

A influência duradoura de Neymar no país não é surpresa: o jogador de 34 anos conquistou o primeiro ouro olímpico do Brasil em 2016, no Rio, e é o maior artilheiro de todos os tempos da nação. A maioria dos torcedores o considera um ídolo do esporte brasileiro e merecedor de uma última chance na Copa do Mundo — título que tem escapado de Neymar e do Brasil durante toda a sua carreira.

Neymar conseguirá chegar à Copa do Mundo?

Nesta fase, começa a parecer cada vez mais que a única pessoa que pode impedir Neymar de ir ao Mundial é o próprio Neymar. Ancelotti selecionou jogadores como Igor Thiago e Rayan em seu lugar, e é difícil imaginar que eles manteriam um Neymar plenamente apto fora do time no momento da convocação final.

Neymar ainda precisa provar que é capaz de manter a sequência física. O plano relatado no Santos é que Neymar seja poupado a cada três jogos, a fim de reconstruir seu condicionamento gradualmente. Isso deixa Neymar com cerca de 8 partidas restantes para provar a Carlo Ancelotti e à comissão técnica da Seleção que é capaz de atuar no ritmo de uma Copa do Mundo.

Mesmo que Neymar não consiga influenciar os jogos como antigamente, seu talento e inteligência tática ainda são inigualáveis no elenco brasileiro. Mesmo fora de campo, a influência e a experiência de Neymar seriam um enorme reforço para a equipe, especialmente se o objetivo for uma trajetória profunda no torneio.

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