UFSCar fatura a série Prata da Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Universitárias comemoram o título da série Prata em 2023 - Crédito: Zé_Photografy

A Copa de Vôlei Feminino Elisângela Rebordões conheceu o campeão da série Prata. Na noite de terça-feira, 5, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a UFSCar fez 3 sets a 0 em cima do Golden Team, de Américo Brasiliense.

Em 1h09, com destaque para a ponteira Daiane, as universitárias venceram as três parciais por 25/17, 25/16 e 25/12.

A partida foi marcada por muita disputa e adrenalina. As parciais foram pegadas e as universitárias fizeram a diferença no saque forçado.

UFSCar: Línia, Marina, Lívia, Paloma, Manu, Daiane, Ana, Júlia M., Júlia T,. Heloísa, Maria, Vanessa e Kátia. Técnico: Lucas.

Golden Team: Giovana, Luana, Wilma, Tati, Greyce, Dani, Josiane, Renata, Ana, Marli, Isabela, Carla e Luelen. Técnico: Balu.

Árbitros: Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também