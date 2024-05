Ainda sem vencer, São Carlos encara o Flamengo de Guarulhos no Luisão pela Bezinha

Em casa, Águia busca a primeira vitória, mas encara um adversário complicado - Crédito: Delma Gonçalves

Ainda invicto, com dois empates nas duas primeiras apresentações, o São Carlos estará em ação pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B. A partir das 16h deste sábado, 4, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe a visita do Flamengo de Guarulhos.

A partida tem características peculiares e perigosas. O São Carlos tem mostrado um futebol vistoso, mas contra o Colorado, o sistema defensivo mostrou-se vulnerável. Porém, a equipe conseguiu somar um ponto. Se não ganhou, pelo menos não perdeu.

Já o Flamengo, que folgou na rodada inaugural do grupo 2, estreou no último final de semana em Guarulhos e o debut não poderia ser melhor: pulverizou o Barcelona e aplicou 6 a 0 fora o baile. O Flamengo é ainda uma das equipes que mais investiu e aposta tudo no acesso a Série A4 em 2025.

Já a Águia continua em formação. O técnico João Batista, no estilo “doses homeopáticas”, vai recebendo alguns reforços e gradativamente monta a equipe. De acordo com o comandante da equipe, a prioridade é se classificar para a segunda fase e aproveitar os jogos para ir dando conjunto e ritmo para a equipe.

A rodada

Sábado, 4

15h – Tupã x Tanabi

15h – Araçatuba x Olímpia

15h – Paulista x Colorado Caieiras

15h – Mauaense x Mauá

15h – Manthiqueira x Atlético Mogi

15h – União Mogi x Ecus

16h – Inter Bebedouro x Fernandópolis

16h – São Carlos x Flamengo

Classificação

Grupo 2

Colorado Caieiras, 4 pontos

Flamengo, 3

São Carlos, 2

Paulista, 1

Barcelona, 0

