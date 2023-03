Três jogos dão sequência ao Inter-Regional

Realcedéga x Santa Rita, em jogo da primeira rodada no Zuzão, pelo grupo B - Crédito: Divulgação

A manhã deste domingo, 12, promete ser bem movimentado no futebol amador são-carlense, quando será realizada a segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Inter-Regional de Futebol Amador, promovido pela Larfa. Em 2023, São Carlos é sede da competição.

O Gonzaga, representante são-carlense que goleou em sua estreia (4 a 1) no 3 de Maio de Brotas pelo grupo C, estará de folga. O time brotense fará um jogo derradeiro, pois irá enfrentar o Botafogo de Leme às 8h15, no campo do Distrito de Água Vermelha e necessita da vitória para tentar a vaga para a segunda fase da competição.

Pelo grupo B, ainda em Água Vermelha, só que às 10h15, o Villa Real de Ibitinga encara o Santa Rita de Leme.

Por fim, pelo grupo A, às 8h15, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, o Inter Zona Sul de Araraquara mede forças contra o New Boys de Piracicaba.

