Skatista são-carlense busca o bi no “Futuro da Nação”

Valentina durante os treinos: pequena são-carlense irá defender título no skate - Crédito: Divulgação

Atual campeã do Circuito “Futuro da Nação”, a são-carlense Valentina Camilo, de apenas 5 anos, vai em busca do bicampeonato da competição nacional de skate que este ano terá quatro etapas, sendo duas online e outras duas presenciais.

Filha do metalúrgico Gilberto Camilo, devido a pandemia da Covid-19, Camila defende o título online conquistado ainda em 2021. A caminhada na atual temporada começa no dia 26 de março, um domingo, com a realização da primeira etapa, que será online. A prodígio são-carlense vai disputar a categoria infantil (4 a 6 anos).

INÍCIO DE PREPARAÇÃO

A primeira etapa do Futuro da Nação acontece daqui a dois meses. Mas Gilberto já prepara a filha para a competição. Fã da “Fadinha do Skate”, a multicampeã Rayssa Leal, Valentina irá treinar todos os finais de semana em Rio Claro, em uma moderna pista denominada “bowl” (bola).

“Ali farei vídeos que irão servir para a competição online”, disse Gilberto. “A Valentina está se aprimorando e melhorando a cada atividade”, disse, cheio de orgulho. De acordo com ele, a filha irá lutar pelo bicampeonato da competição. “Ela tem condições”, garantiu.

Indagado o motivo de levar a filha até Rio Claro, Gilberto disse que a pista localizada no Jardim Santa Felícia está desatualizada e para piorar, não passa por manutenção e com isso o piso tem muitos buracos que podem até causar acidentes nos skatistas.

“Em Rio Claro, a pista é conservada e com regularidade passa por manutenção. Além de estar mais atualizada e oferece melhores condições para que os skatistas possam aprimorar suas técnicas”, afirmou.

