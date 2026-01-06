Segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece nesta quarta

São Carlos volta a ser palco da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (7), com a realização da segunda rodada do Grupo 16 no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o “Luisão”. A rodada pode definir antecipadamente o classificado do grupo, enquanto as demais equipes buscam a reabilitação na competição.

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), em parceria com a Prefeitura de São Carlos, a Copinha reúne na cidade as equipes do Santos FC, Grêmio São-Carlense, Real Brasília-DF e União Cacoalense-RO.

A programação começa às 17h15, com um confronto decisivo entre Grêmio São-Carlense e Real Brasília-DF. Após empatar na estreia em 2 a 2 com o União Cacoalense-RO, o time são-carlense busca a primeira vitória. Já a equipe do Distrito Federal tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Santos FC e, em caso de novo revés, ficará sem chances de classificação.

Na sequência, às 19h30, o Santos FC entra em campo diante do União Cacoalense-RO. Líder do grupo após vencer o Real Brasília-DF na estreia, o Peixe pode garantir a classificação antecipada para a segunda fase com uma vitória por qualquer placar.

A entrada para os jogos é gratuita. No entanto, conforme regulamento da competição, os torcedores precisam reservar o ingresso previamente pelo site fpf.soudaliga.com.br para ter acesso ao estádio. Por motivos de segurança, não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de clubes brasileiros que não estejam disputando partidas em São Carlos no dia.

Leia Também