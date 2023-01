Secretaria de Esportes de Ibaté prorroga inscrições de algumas modalidades do Festival de Verão 2023

O objetivo do Festival de Verão, que acontece no Complexo Esportivo Parrellão, é movimentar crianças, jovens e adultos, especialmente no período de recesso escolar, desenvolvendo e motivando a população a utilizar e se exercitar em todas as modalidades oferecidas. Pensando nisso a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, optou em prorrogar as inscrições para algumas modalidades.

Raul Seixas II, secretário-adjunto de Esportes, conta que o Basquete, Tênis de Quadra, Vôlei de Praia, Beach Tênis e Bocha, são as modalidades que ainda sem encontram com as inscrições em aberto. "As inscrições para o Basquete 3x3 poder ser concretizadas até dia 18 de janeiro. Os jogos são realizados em meia quadra, sendo três jogadores para cada equipe. Com a premiação ao 1º, 2º 3º e 4º lugar", explicou.

O Tênis de Quadra será disputado de forma individual, com premiação aos quatro primeiros jogadores. Já a modalidade de Vôlei de Praia, será disputada em dupla, dividida por categorias feminino e masculino, premiando o 1º e o 2º lugar de cada categoria.

Os interessados em participar dos jogos de Bocha, devem se inscrever até o dia 14 de janeiro. Nessa modalidade a disputa também segue de forma individual, com premiação aos quatro melhores jogadores. Os jogos iniciam no dia 16 e terminam no dia 22.

O secretário-adjunto aponta que a novidade do Festival de Verão é o Beach Tennis, com inscrições prorrogadas até o dia 20 de janeiro. "O Beach Tennis se tornou uma verdadeira febre no Brasil. O esporte mistura tênis, vôlei, e frescobol. No Festival a disputa será realizada em forma de duplas [mistas], premiando os quatro primeiro colocados" finaliza.

As fichas de inscrição podem ser retiradas na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi). Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

