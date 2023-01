Secretaria de Esportes de Ibaté inicia 2023 com Festival de Verão no Parrelão

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, inicia o novo ano com a realização do Festival de Verão, que acontecerá no Complexo Esportivo Parrelão, no bairro Popular.

O evento esportivo reunirá várias competições e modalidades diversas, durante todo o mês de janeiro.

Raul Seixas II, secretário-adjunto de Esportes, ressalta que o Parrelão possui espaços para a prática de Tênis de Campo; Futebol Society; Quadra Poliesportiva para Futsal, Basquete e Handebol; Vôlei de Areia; Skate; Bocha e a grande novidade que é a nova quadra de Beach Tennis (Tênis de Praia). “O objetivo deste festival é movimentar crianças, jovens e adultos, especialmente no período de recesso escolar, desenvolvendo e motivando a população a utilizar e se exercitar em todas as modalidades oferecidas”, afirmou.

Os jogos serão todos no período noturno e terão início no dia 16 de janeiro, com competições acontecendo, respectivamente, em cada quadra do Complexo Esportivo Parrellão. “A data prevista para as finais será no último domingo do mês, ou seja, dia 29 de janeiro”, lembra Raul.

As fichas de inscrição podem ser retiradas na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi) e as inscrições realizadas entre 04 e 09 de janeiro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

“Algumas modalidades podem ter limites de inscrição, como exemplo o Futebol Society, sendo 16 equipes. Isso para dar uma forma de torneio legal ao Festival, dando oportunidade de mais jogos de uma mesma equipe e conseguindo fazer finais no dia previsto”, destaca o secretário-adjunto.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, destaca que a Prefeitura inicia o ano de uma forma ativa. “Esse Festival de Verão será apenas o primeiro de várias atividades esportivas que temos programado para 2023. Um evento esportivo que será realizado praticamente sem nenhum custo para a Municipalidade. Convido toda a população para que se inscreva e participe”, finaliza.

